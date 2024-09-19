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Глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума

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Радослав Сікорський про Крим

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что вопрос Крыма будет ключевым во время возможных переговоров между Украиной и Россией, и предложил передать полуостров под мандат ООН для подготовки референдума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сикорский отметил, что для российского диктатора Владимира Путина, Крым имеет большое символическое значение, однако и для Украины он является стратегически важным.

"Я не вижу, как они [Украина и Россия] смогут договориться без демилитаризации Крыма", - отметил глава МИД Польши.

Он считает, что договоренность между сторонами возможна лишь при условии демилитаризации Крыма, но "если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение".

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. И мы могли бы отложить это на 20 лет", - заявил глава польского МИДа.

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Топ комментарии

  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    А я предлогаю провести референдум в Германии по поводу земель отошедщих Польше з а 100 последих лет.
  • Oleksiy Tym
    Сікорський - дурник
    Крим - це частина України безумовно - хай поважає нашу Конституцію
  • Serhii P.
    Говорить дурниці. По-перше: в Конституції України не передбачено проведення референдумів лише на частині території України, по-друге: там вже навезли стільки москалів та так "промили мізки", що шансів, що проголосують за Україну, немає. Це те ж, що узаконити передачу Криму москалоті.
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