Глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что вопрос Крыма будет ключевым во время возможных переговоров между Украиной и Россией, и предложил передать полуостров под мандат ООН для подготовки референдума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сикорский отметил, что для российского диктатора Владимира Путина, Крым имеет большое символическое значение, однако и для Украины он является стратегически важным.

"Я не вижу, как они [Украина и Россия] смогут договориться без демилитаризации Крыма", - отметил глава МИД Польши.

Он считает, что договоренность между сторонами возможна лишь при условии демилитаризации Крыма, но "если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение".

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. И мы могли бы отложить это на 20 лет", - заявил глава польского МИДа.

Читайте также: Возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Турция поддерживает ее территориальную целостность, - Эрдоган