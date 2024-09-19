Харрис на следующей неделе встретится с Зеленским в Вашингтоне, - Bloomberg

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как сообщают источники издания, эта встреча является частью усилий Харрис по укреплению своего внешнеполитического имиджа в преддверии президентских выборов в США.

Демократ поддерживает политику президента Джо Байдена относительно непоколебимой помощи Украине в противостоянии российской агрессии, пишет Bloomberg.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Зеленский могут встретиться уже на следующей неделе.

24 сентября Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

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