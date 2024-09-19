Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе
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Ночью 19 сентября страна-агрессор атаковала Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град". Целился дронами-камикадзе.
Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
Обследование пораженных территорий продолжается. Последствия ударов уточняются. К счастью, люди невредимы.