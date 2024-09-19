Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам, в котором отмечается необходимость немедленного введения модели ротации ПВО НАТО, а также усиления деятельности НАТО по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после ряда инцидентов с российскими беспилотниками, которые нарушали воздушное пространство НАТО.

Во время встречи "Бухарестской девятки" министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал союзников найти немедленные коллективные решения относительно укрепления воздушного пространства НАТО.

В инициированной Латвией встрече участвовали представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО. Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам.

Как заявили в Министерстве обороны, российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Это новая реальность, которую нельзя оставлять без внимания и ответа, подчеркнул Спрудс.

Министры считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротацию ПВО следует ввести немедленно.

В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну России против Украины. Министры также решительно осудили Россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

Читайте также: НАТО должно отреагировать на вторжение российских дронов в воздушное пространство Альянса, - глава Минобороны Румынии Тилвар

Что такое "Бухарестская девятка"?

"Бухарестская девятка" (B9) основана в 2015 году, инициатива включает Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию; все они являются бывшими членами Советского Союза или Варшавского договора, а ныне - членами НАТО и ЕС. Цель инициативы - углубление военного сотрудничества между странами, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

В июне 2024 года лидеры B9 в Риге обсуждали исключение или ограничить участие Венгрии из-за позиции по Украине.

Напомним, на территории стран НАТО уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину. Такие действия РФ являются "потенциально опасными".