Ситуация на фронте остается сложной, за сутки - 187 боевых столкновений, - Генштаб

Враг, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Вчера, 18 сентября, российские военные нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросили 127 КАБ. Кроме этого, совершили более 4580 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения более 1450 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ястребиное, Павловка, Малушино, Графское, Бондаревщина, Сосновка, Искровщина, Ободы, Константиновка, Семеновка, Белополье, Хомино, Битица, Петропавловка, Осиновое, Ковшаровка, Кругляковка, Новоплатоновка, Часов Яр, Дружковка, Малиновка, Щербиновка, Иванополье, Дружба, Торецк, Александрополь, Мирноград, Криничная Проминь, Старые Терны, Богоявленка, Новодаровка, Новоукраинка, Раздольное, Пятихатки, Жеребянки, Степногорск, Юльевка и Одрадокаменка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Также по жилым районам и гражданской инфраструктуре Волчанска авиация противника нанесла удары КАБами. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами и баллистическими ракетами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Сиверском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинска, Дального, и Желанного Первого.

На Времевском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Также пять раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Операция в Курской области

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города.

За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиаударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и еще один важный объект.

В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одну РСЗО, 63 БПЛА оперативно-тактического уровня и 55 автомобилей.