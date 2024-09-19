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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 638 ​​140 человек (+1130 за сутки), 8705 танков, 18 177 артсистем, 117 093 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 638 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 638140 (+1130) человек,
  • танков - 8705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
  • РСЗО - 1189 (+1) ед,
  • средства ППО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
  • крылатые ракеты - 2592 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
  • специальная техника - 3109 (+0)

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