Общие боевые потери РФ с начала войны – около 638 140 человек (+1130 за сутки), 8705 танков, 18 177 артсистем, 117 093 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 638 140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 638140 (+1130) человек,
- танков - 8705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
- РСЗО - 1189 (+1) ед,
- средства ППО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
- крылатые ракеты - 2592 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
- специальная техника - 3109 (+0)