Россияне меняют тактику на Донбассе, активнее применяют тяжелую бронированную технику, - офицер НГУ "Рубіж" Кожубенко

Во время штурмовых действий на Донбассе враг начал активнее применять тяжелую бронированную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" сообщил Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубіж".

Он отметил, что россияне пытаются использовать последнее "окно возможностей" перед ухудшением погодных условий, которые могут существенно повлиять на ход боевых действий в регионе.

"На некоторых направлениях противник пытается штурмовать с применением тяжелой бронированной техники. Это говорит о том, что противник понимает: скоро начнутся дожди, и, как все прекрасно знают, наш Донбасс любит дождливую погоду, когда по донбасским полям просто не пройдешь никакой техникой", - пояснил военный.

Напомним, российские захватчики на востоке Харьковской области готовятся выбить украинских защитников с того участка, который не так давно Силы обороны отбили у них. Военные отмечают, что это также связано с периодом, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие погоды.

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