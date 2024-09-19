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МИД Украины выразил возмущение из-за намерения кинофестиваля в Цюрихе показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

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Фильм "Россияне на войне" российской пропагандистки-режиссера Анастасии Трофимовой планируют показать на швейцарском кинофестивале Zurich Film Festival. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такое намерение и выразили возмущение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

Ведомство подчеркнуло, что "российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках".

МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - отметили в ведомстве.

МИД добавил, что украинская дипломатическая команда "системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах".

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Напомним, ранее сообщалось, что фильм "Россияне на войне" сняли с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

В то же время, несмотря на шквал критики, кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Также читайте: В Торонто протестовали против показа на кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне". ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Olena Teslenko
    Іноді здається що цей світ добігає свого кінця( або має добігати)! А потім має настати ера Відродження!
  • Gary Grant
    Путіноїди гроші на просування своєї пропаганди не жалкують. А до грошей ласі всі. І канадці і швейцарці і гвінейці.
  • Ирина Корзун
    Ми могли б піти більш коротким та дієвим шляхом: подати на цю режисерку в Інтерпол за незаконне перебування в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Пропагандонка з «расєюшка сьодні» не змогла б возити це своє лайно по всьому світу і проблеми б не було.
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