МИД Украины выразил возмущение из-за намерения кинофестиваля в Цюрихе показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Фильм "Россияне на войне" российской пропагандистки-режиссера Анастасии Трофимовой планируют показать на швейцарском кинофестивале Zurich Film Festival. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такое намерение и выразили возмущение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

Ведомство подчеркнуло, что "российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - отметили в ведомстве.

МИД добавил, что украинская дипломатическая команда "системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах".

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Напомним, ранее сообщалось, что фильм "Россияне на войне" сняли с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

В то же время, несмотря на шквал критики, кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

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