ВАКС объявил бежавшего за границу "слугу народа" Одарченко в международный розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко. Накануне сообщалось, что сбежал за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Отмечается, что судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко в международный розыск.

По данным НАБУ, Mercedes депутата на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он - не знает, депутат на связь не выходит.

По данным пограничников, Одарченко официально границу не пересекал.

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"Прокурор САП добавила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экс-главе Агентства восстановления Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Прокурор предполагает, что он использовал эти связи, чтобы уехать", - говорится в сообщении.

Сторона защиты считает ходатайство о международном розыске преждевременным. Мол, прокурор не приобщила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Защита добавляет, что семья Одарченко живет на Закарпатье, поэтому детективы должны были бы проверить нет ли его там.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

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