Посол ЕС Матернова об отключении света зимой: Ситуация не будет катастрофической

Украину впереди ждет сложная зима, будут отключения света, однако ситуация не будет катастрофической.

Об этом в интервью Европейской правде заявила посол ЕС Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат озвучила сценарии зимы в Украине, которые ожидают европейские коллеги.

"Смотрите, я конечно же ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", - отметила Матернова.

Посол сказала, что наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков, Одесса и другие города с централизованным отоплением.

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Она надеется, что ситуация со светом не заставит миллионы украинцев ехать в ЕС.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь в Киеве, поэтому буду чувствовать это лично. Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, которые пересекли границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Поэтому, да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", - добавила Матернова.

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