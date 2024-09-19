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Посол ЕС Матернова об отключении света зимой: Ситуация не будет катастрофической

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Відключення світла взимку: Прогноз посла ЄС Матернової

Украину впереди ждет сложная зима, будут отключения света, однако ситуация не будет катастрофической.

Об этом в интервью Европейской правде заявила посол ЕС Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат озвучила сценарии зимы в Украине, которые ожидают европейские коллеги.

"Смотрите, я конечно же ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", - отметила Матернова.

Посол сказала, что наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков, Одесса и другие города с централизованным отоплением.

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Она надеется, что ситуация со светом не заставит миллионы украинцев ехать в ЕС.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь в Киеве, поэтому буду чувствовать это лично. Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, которые пересекли границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Поэтому, да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", - добавила Матернова.

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Топ комментарии

  • Кирило Зімин
    Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
  • Роман Агафонов
    Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
  • Лазоренко Лариса
    «Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
    Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
    В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
    Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
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