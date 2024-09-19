Индия передает боеприпасы в Украину, несмотря на гнев Москвы, - Reuters

Европейские покупатели перенаправляют артиллерийские снаряды, которые продают индийские производители оружия, в Украину. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты со стороны Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, передача боеприпасов для поддержки обороны Украины от России происходит уже более года.

По данным источников, среди европейских стран, которые присылают индийские снаряды, есть Италия и Чехия, возглавляющая инициативу по поставке в Киев артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского Союза.

Агенство пишет, что Кремль поднимал этот вопрос по меньшей мере дважды, в том числе - во время июльской встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой.

Также читайте: Индия продолжит покупать дешевую нефть РФ, пока поставщики не будут находиться под санкциями

Производство снарядов в Индии и передача в ЕС

В то же время, как отметили два источника, Индия производит небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной, причем один чиновник оценил, что это менее 1% от общего количества оружия, импортируемого Киевом после начала полномасштабной войны.

Коммерчески доступные таможенные записи показывают, что за два года до февраля 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов - Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems - экспортировали компоненты боеприпасов на 2,8 млн долларов в Италию и Чехию, а также в Испанию и Словению, где оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но вместе с руководителем оборонной промышленности, который непосредственно осведомлен о поставках, он сказал, что Индия не предприняла никаких действий для ограничения поставок в Европу.

Читайте также: Украина начала производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды, - советник президента Камышин

Реакция РФ

Россия, поставляющая более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии. В июле Моди выбрал Москву для своей первой двусторонней международной поездки после избрания на третий срок.

На другой встрече в том же месяце в Казахстане между высокопоставленным индийским дипломатом Субраманиям Джайшанкаром и Лавровым российский министр давил на своего коллегу по поводу индийских боеприпасов, используемых украинцами, и жаловался, что некоторые из них были произведены государственными индийскими компаниями.

Уолтер Ладвиг, эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона, заявил, что перенаправление относительно небольшого количества боеприпасов было геополитически выгодным для Дели.

"Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не "на стороне России" в российско-украинском конфликте", - сказал он и добавил, что у Москвы мало рычагов влияния на решение Дели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, - посол Полищук

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.