Жителям нескольких оккупированных сел на Запорожье россияне устроили блокаду, людей не выпускают, - Ореховская ГВА

На оккупированной части Запорожской области жители некоторых сел находятся в блокаде.

Об этом заявил начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В настоящее время у нас три населенных пункта оккупированы - это Нестерянка, Копани, Мирное. В Нестерянке остаются 78 человек, в Копанях - 54, в Мирном остаются два ребенка. В настоящее время гуманитарная помощь им не предоставляется. В последний раз это было в августе - им привезли крупы и тушенку. Воду люди собирают дождевую, питаются преимущественно тем, что выросло в огороде. Обстреливаются эти населенные пункты ежедневно, очень много дронов летает, людей не выпускают. Раньше люди могли выехать в Токмак, а в настоящее время сделали им блокаду. Ничем не помогают и никуда их не выпускают", - рассказал глава ГВА.

Виниченко добавил, что количество российских захватчиков в этих населенных пунктах не уменьшается, передвигаются они ночью. Также рашисты проводят постоянные обыски и проверки гражданских людей.

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