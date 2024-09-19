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Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

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Агент ГРУ РФ затриманий на Харківщині

Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки РФ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары россии по прифронтовому городу и прилегающих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, которые привлечены к боевым действиям на Харьковском направлении.

"Чтобы навести управляемые авиабомбы и ракетное вооружение на локации Сил обороны, российская спецслужба дистанционно завербовала 42-летнего безработного из областного центра. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в Телеграмм-каналах", - сообщили в Службе безопасности.

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Там на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) и предложил сотрудничество.

По указанию российского спецслужбиста агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Затем он обозначал соответствующие координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял "отчет" своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной активности, что позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск.

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После документирования каждого шага преступных действий фигуранта он был задержан в собственном доме.

Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским ГРУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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  • Ivan Ivan 9411ab2c
    На мінні поля підора!
  • Лазоренко Лариса
    Ще раз про безробітних.

    Війна не той час коли хтось має право не працювати, якщо не інвалід.

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  • Валентин Коваль 7c749467
    Украіна тобі поперек горла стала? - то виідь *****!
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