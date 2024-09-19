Впереди Украину ждет долгий технический путь для вступления в Евросоюз, - Матернова

Скрининг украинского законодательства на предмет его соответствия правилам и нормам Европейского Союза сейчас в самом разгаре, однако впереди Украину ждет еще долгий технический путь для вступления в Евросоюз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Процесс двустороннего скрининга сейчас в разгаре. Это этап, на котором мы сравниваем украинское законодательство и институты с acquis ЕС - правилами и нормами, обязательными для ЕС", - сказала посол.

Матернова подчеркнула, что она поражена способностью и решимостью Украины проводить реформы и продвигаться на пути к членству в ЕС, одновременно ведя войну против жестокой российской агрессии.

"Однако впереди нас ждет еще долгий технический путь. Процесс вступления сложный и не может быть завершен мгновенно", - подчеркнула она.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября провел встречу с министрами иностранных дел Литвы и Польши Габриелюсом Ландсбергисом и Радославом Сикорским. Обсуждали важность будущего председательства Польши в Совете Европейского Союза для реализации приоритетов Украины на евроинтеграционном пути.