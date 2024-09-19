400 млн евро из замороженных активов РФ ЕС уже направил на закупку украинского вооружения, – посол Матернова

Евросоюз уже направил 400 млн евро из замороженных активов РФ на закупку украинского оружия.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Большой новизной является то, что EUR400 миллионов было направлено непосредственно украинской оборонной промышленности. И это для того, чтобы поддержать украинский ОПК, который производит быстрее и дешевле. И таким образом это удобнее для логистики. И это поддерживает украинскую экономику", - заявила дипломат.

По словам Матерновой, в этом процессе Дания была первой.

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"Поэтому мы обратились к ним, чтобы они помогли нам с направлением средств, полученных от замороженных активов. Мы предоставили EUR400 миллионов на закупку вооружений украинского производства. И это еще не все", - добавила посол.

Матернова пока не может сказать, насколько увеличится выделение средств для украинского ОПК, потому что решение еще не финализировано.

Дипломат также надеется, что другие страны последуют примеру и "используют невероятные инновации, происходящие в Украине в оборонной сфере, как платформу для финансирования".

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