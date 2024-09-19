Перемещение техники и военных Беларуси около границы Украины не фиксируется, - ГПСУ

Ситуация на границе с Беларусью является контролируемой, активность со стороны РБ не фиксируется.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, однако это направление остается угрожающим. Ситуация по состоянию на сейчас контролируется Силами обороны. Какие-то нестандартные ситуации или такие, которые бы дестабилизировали обстановку, не фиксируются. Также мы не фиксируем перемещения в непосредственной близости нашей границы ни техники, ни личного состава подразделений из состава армии Беларуси", - сказал он.

По словам спикера, подразделения разведки, Минобороны и ГПСУ следят за тем, насколько ситуация может меняться и быть угрожающей для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ и Беларусь готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024".

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