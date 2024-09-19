"Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ
В Украине 17 сентября состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде. Повестки были сгенерированы Реестром военнообязанных и автоматически поступили на серверы "Укрпочты".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukrainian Military Pages рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ.
Как отмечается, в целом "Укрпочта" получила около 6000 повесток по вызову военнообязанных в ТЦК. Однако, на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных военкоматах.
Сообщается, что повестки, созданные Реестром военнообязанных и подписанные электронно, содержат специальный QR-код.
"Укрпочта" распечатала их и теперь отправляет по домашним адресам военнообязанных в виде рекомендованных почтовых отправлений.
Получателю предоставляется 14 дней для того, чтобы прибыть в ТЦК.
Отметим, что в случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК принудительно будет доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.
Ранее начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой рассказал, что проверить правдивость повестки можно будет через приложение "Резерв+".
В приложении будет функция, которая позволит через сканирование QR проверить подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.