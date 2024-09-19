На Черкасщине обломки вражеского дрона повредили образовательное заведение

В результате российской атаки беспилотников в Звенигородском районе Черкасской области повреждено образовательное учреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Опять ночь с тревогами из-за угрозы с воздуха. На счету наших защитников сбитый вражеский БПЛА.

Вместе с тем в результате боевой работы по другой цели повреждения получило одно из учреждений образовательной сферы на Звенигородщине. Без пострадавших. Пожар кровли ликвидирован", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские захватчики ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42 ударными БпЛА типа "Shahed", которые запускали из Приморск-Ахтарска и Курска.

Силы ПВО сбили все вражеские дроны и ракету Х-59/69.

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