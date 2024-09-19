Утром рашисты сбросили на Купянск 12 КАБов: ранены 6 человек

Российские захватчики утром 19 сентября обстреляли Купянск Харьковской области. Враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По предварительной информации, прилетело 12 КАБов. Вследствие этого есть существенные разрушения частного жилья", - отметил он.

По словам Канашевича, по меньшей мере 13 частных домов повреждены.

"Шесть человек получили различной степени ранений. Сейчас они госпитализированы. Это у нас три женщины, три мужчины. Самому молодому мужчине 50 лет, самой старшей женщине, которая ранена, 85 лет", - рассказал председатель РГА.

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В РГА добавили, что оккупанты наращивают интенсивность обстрелов. Под ударом врага, в частности, населенные пункты вдоль реки Оскол.

Канашевич призвал усилить эвакуацию населения.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не прекращают обстрелов Харьковщины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Харьков, Купянский, Харьковский и Изюмский районы.

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