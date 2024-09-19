В работе "Киевстар" произошел сбой: Его последствия вскоре устранят
В ряде регионов Украины произошел сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", последствия сейчас устраняют.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня, 19 сентября, в работе некоторых сервисов сети "Киевстар" произошел технический сбой. Специалисты "Киевстара" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что в работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности. В течение ближайших 30 минут они будут устранены.
В каких регионах сообщали о сбое
В соцсетях абоненты "Киевстар" сообщали о проблемах с голосовой связью и мобильный интернетом в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.