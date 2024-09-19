В работе "Киевстар" произошел сбой: Его последствия вскоре устранят

В ряде регионов Украины произошел сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", последствия сейчас устраняют.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня, 19 сентября, в работе некоторых сервисов сети "Киевстар" произошел технический сбой. Специалисты "Киевстара" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности. В течение ближайших 30 минут они будут устранены.

В каких регионах сообщали о сбое

В соцсетях абоненты "Киевстар" сообщали о проблемах с голосовой связью и мобильный интернетом в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.

Читайте: Обеспечить 100% автономность связи и интернета во время блэкаутов крайне сложно, - мобильные операторы