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Членство Украины в НАТО должен продвигать ЕС, - посол Матернова

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ЄС має просувати членство України в НАТО: Що сказала посол Матернова

В интересах Евросоюза продвигать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это правда, что ни одна из других стран не вошла в ЕС без вступления в НАТО. Я, опять таки, - среди тех, кто считает, что гарантии будущего Украины находятся в НАТО. Но я скажу, что быть под одним зонтиком безопасности с Украиной, - это ключевой интерес для ЕС. Продвигать гарантии безопасности, которые являются достаточными для Украины и ЕС, в интересах Евросоюза", - отметила дипломат.

Матернова считает, что страны не придумают лучший механизм безопасности, чем НАТО, и подчеркнула, что ЕС должен быть заинтересован в продвижении членства Украины.

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Топ комментарии

  • NNN
    Так можливо з цього і треба починати ? А вони дійсно впевнені , що це в їх інтересах ? Бо схоже на те , що для них дружба з ****** важливіше , а ніж членство України в НАТО та ЄС ...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ооо...
    це ж, інша справа.
    яка ж, молодець, матернова.
    зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?
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