Вернуть свет в северной части Покровска невозможно из-за значительных повреждений энергетических объектов

В результате массированных российских обстрелов в Покровске значительно повреждены энергетические объекты, в северную часть города вернуть свет невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

"За минувшие сутки враг нанес удары по городу ствольной артиллерией и дронами. 18 сентября в 03.00 ночи состоялась атака FPV-дроном. Около 09:25 утра произошел артобстрел восточной части города, во время которого поврежден частный дом и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

При этом в ГВА отметили, что в результате обстрела 8 сентября значительно повреждены энергетические объекты. Поэтому восстановить электроснабжение северной части города невозможно.

Кроме того, в результате боевых действий также полностью обесточен г. Родинское. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.

Напомним, накануне начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске еще остается 16 тыс. человек, из них 177 детей.

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