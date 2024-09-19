Рада переименовала 328 населенных пунктов

Верховная Рада приняла в целом проект постановления о переименовании городов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал 281 парламентарий.

"328 населенных пунктов будут переименованы. Как я уже сообщал, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск", - добавил он.

Напомним, 18 сентября 2024 года Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.

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