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1 млн и 13 грн: 156 батальон 118 бригады ТРО, воюющий на Курщине, объявил сбор на средства РЭБ

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Збір на РЕБ для 156 батальйону

156 отдельный батальон 118 отдельной бригады ТРО Черкассы объявил сбор на средства РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Батальойн сейчас выполняет боевые задачи в Курской области. Вражеские FPV дроны дерзко уничтожают технику подразделения", - отметили защитники.

Бойцы собирают 1 млн 13 гривен.

"13 - символическая цифра для нашего батальона и позывной комбата, "Тринадцатый", - добавили они.

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Топ комментарии

  • Alexander 95b9d5a1
    А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
    Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
  • Владимир Николенко 123e1460
    +++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
  • Сергей Сергей b6462634
    Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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