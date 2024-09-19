1 млн и 13 грн: 156 батальон 118 бригады ТРО, воюющий на Курщине, объявил сбор на средства РЭБ
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156 отдельный батальон 118 отдельной бригады ТРО Черкассы объявил сбор на средства РЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Батальойн сейчас выполняет боевые задачи в Курской области. Вражеские FPV дроны дерзко уничтожают технику подразделения", - отметили защитники.
Бойцы собирают 1 млн 13 гривен.
"13 - символическая цифра для нашего батальона и позывной комбата, "Тринадцатый", - добавили они.
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