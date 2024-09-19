Рада уволила "слугу народа" Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности
19 сентября Верховная Рада приняла решение уволить народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сообщил нардеп Гончаренко.
За такое решение проголосовали 252 депутата.
Ранее сообщалось, что 4 сентября Верховная Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, однако тогда решение не поддержали.
Позже Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.