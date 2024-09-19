САП направила в суд дело экс-мера Сум Лысенко, задержанного на взятке в 2,13 млн грн

18 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Сум Александра Лысенко и экс-директора Департамента инфраструктуры Сумской области Александра Журбы о получении 2,13 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, информирует Цензор.НЕТ.

"18 сентября 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению бывшего городского головы города Сумы и его сообщника - бывшего директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского горсовета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

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Дело о взятке отстраненного мэра Сум Лысенко

В октябре Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета разоблачили на просьбе и получении 2,13 млн грн.

За это чиновники обещали обеспечить принятие решения об установлении экономически обоснованного тарифа на вывоз мусора и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия.

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НАБУ и САП сообщили городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды.

ВАКС применил к Сумскому городскому голове меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн 6 октября его выпустили под залог.