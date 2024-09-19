Оккупанты ночью атаковали энергообъект на Сумщине, в результате обстрелов были обесточения в 7 областях

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали энергообъект в Сумской области. Из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

"Ночью враг атаковал энергообъект в Сумской области. В результате этого обесточивался г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром, 19 сентября, полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. В целом без электроснабжения оставались 4972 абонента.

В Донецкой области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 72 работника, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. В целом без электроснабжения оставались 4972 абонента.

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В Донецкой области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 72 работника, они выведены на поверхность. Электропитание частично восстановлено.