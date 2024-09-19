ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины, - фон дер Ляйен

ЕС предоставит Украине 160 млн евро для подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, которая будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи - например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. И эта сумма - 100 млн - предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, это абсолютно справедливо, чтобы РФ заплатила за разрушенное.

Также президент Еврокомиссии напомнила, что ЕС с начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро

Также Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

Читайте также: 400 млн евро из замороженных активов РФ ЕС уже направил на закупку украинского вооружения, – посол Матернова