Германия планирует выделить около €400 млн помощи Украине из-за ухудшения ситуации на фронте, - Reuters

Германия планирует утвердить 397 миллионов евро немедленной военной помощи Украине в связи с "постоянным ухудшением военной ситуации" на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании", - говорится в письме министерства финансов.

Министерство финансов страны, по просьбе Министерства обороны, просит утвердить дополнительные расходы в бюджетном комитете нижней палаты парламента.

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"Возникшая незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро стала конкретной лишь за последние несколько недель в той степени, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", - говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы меры можно было реализовать в 2024 году и они могли повлиять в течение оставшегося года.

В бюджете Германии на 2024 год было заложено около 8 миллиардов евро на помощь Украине.

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