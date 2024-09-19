США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии, - Салливан

Соединенные Штаты не будут ослаблять санкции против Российской Федерации, если Киев скажет, что это не соответствует ее стратегии. Украина в вопросе снятия ограничений будет иметь значительное влияние.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник президента США по нацбезопасности безопасности Джейк Салливан заявил в интервью Фариду Закарии.

Он отказался отвечать, чего бы хотел президент США Джо Байден в обмен на ослабление санкций против России и подчеркнул, что именно Украина будет иметь значительное влияние в этом вопросе.

Мы не будем формулировать позицию для такого ослабления без того, чтобы она согласовывалась с возможной стратегией достижения мира, которую предложит Украина. ... Если Украина скажет: не надо ослаблять санкции, поскольку это не соответствует нашей стратегии, то мы, конечно, этого не будем делать", - заявил Салливан.

Советник Байдена напомнил, что до конца года Украина должна получить 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.

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