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США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии, - Салливан

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Салліван про послаблення санкцій проти РФ

Соединенные Штаты не будут ослаблять санкции против Российской Федерации, если Киев скажет, что это не соответствует ее стратегии. Украина в вопросе снятия ограничений будет иметь значительное влияние.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник президента США по нацбезопасности безопасности Джейк Салливан заявил в интервью Фариду Закарии.

Он отказался отвечать, чего бы хотел президент США Джо Байден в обмен на ослабление санкций против России и подчеркнул, что именно Украина будет иметь значительное влияние в этом вопросе.

Мы не будем формулировать позицию для такого ослабления без того, чтобы она согласовывалась с возможной стратегией достижения мира, которую предложит Украина. ... Если Украина скажет: не надо ослаблять санкции, поскольку это не соответствует нашей стратегии, то мы, конечно, этого не будем делать", - заявил Салливан.

Советник Байдена напомнил, что до конца года Украина должна получить 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.

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Топ комментарии

  • Світлана 61c73cbe
    Хай ще вибори виграє з такою позицією
  • anna petrova fabee43b
    Багато республіканців починають розуміти, що тупість MAGA https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_in_name_only RINOs набагато більша проблема, ніж мігранти...
  • Деніс Войцеховський
    Елементарно. До України пересічним американцям справи немає, а от мігранти багато кому дошкуляють. Трамп обіцяє депортувати більшість нелегалів. І взагалі багато чого обіцяє.
    Ситуація дуже хитка. Все вирішить один-два відсотки "свінгерів".
    І в чому проблема спецслужбам русні напередодні виборів підкласти Харріс умовних "свинарчуків"?
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