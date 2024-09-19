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Германия передала Украине пакет помощи: 22 Leopard 1A5 и более 60 тыс. 155-мм боеприпасов

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Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи вошли:

  • 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией;
  • 61 тыс. боеприпасов 155-мм калибра;
  • 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
  • 3 самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
  • 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 млн патронов к огнестрельному оружию.

Также правительство Германии предоставляет Украине 30 БПЛА VECTOR и запчасти к ним, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.

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В новый пакет помощи, в частности, вошли:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
  • бронированная инженерная машина DACHS;
  • 6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • 2 автомобиля охраны границы;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 8 автоцистерн Zetros;

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Топ комментарии

  • [email protected]
    допомога якраз до речі, Шольц не підводить.
  • polini orop
    Ось хто справжній друг і брат ! Німці
  • Чайка Київ
    Дякуємо, друзі.
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