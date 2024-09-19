Лукашенко на встрече с предводителем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же началах
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября провел встречу с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, во время которой заявил, что Беларусь всегда сотрудничала с Донецкой областью и готова продолжать сотрудничество.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
"Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, тяжелые времена с тех пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и сейчас. Тем более, что определенные наработки есть, база создана", - заявил Лукашенко.
Кроме того, он отметил, что "в этом сотрудничестве нужно избегать любых посредников" и белорусская сторона готова это делать: "Мы готовы напрямую с вами сотрудничать".
Среди прочего Лукашенко заявил, что готов "сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР"".