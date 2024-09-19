"Слуга народа" Мережко о переводе Безуглой: Она придаст медийности Комитету и привлечет внимание СМИ к его деятельности

Перевод народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества привлечет внимание медиа к его деятельности.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, перевод Безуглой в комитет "не был сюрпризом".

"Марьяна Безуглая может рассчитывать на мою поддержку. Она имеет много проектов, и я надеюсь на их успешную реализацию", - отметил он.

"Слуга народа" отметил, что хоть Безуглая и является довольно спорной фигурой в политических кругах, "однако политик имеет право на ошибку, но он должен быть интересным людям".

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"Я считаю, что само присутствие Марьяны Владимировны придаст медийности нашему комитету, что привлечет внимание средств массовой информации к нашей деятельности", - подчеркнул Мережко.

В то же время председатель парламентского комитета рассказал, что уже имел опыт общения с Безуглой, ведь работал с ней в рамках одной парламентской ВСК. Тогда у него сложилось положительное впечатление от сотрудничества с депутатом.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября Верховная Рада уволила народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, а также как члена комитета.

4 сентября Верховная Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, однако тогда решение не поддержали.

Позже Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.