Зимой в Украине может не быть света до 18 часов в сутки, - миссия ООН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека прогнозирует, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили наблюдатели ООН по правам человека.
"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - отметила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.
По ее словам, последствия этих атак будут долговременными и требуют комплексного подхода.
"Национальные и международные партнеры должны объединить усилия для восстановления критически важной инфраструктуры и привлечения к ответственности виновных лиц за совершенный ущерб", - добавила Белль.
В докладе миссии отмечается, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.
Российские атаки привели к потере около 9 гигаватт производственных мощностей, что составляет половину объема, необходимого Украине в зимний период.
"По состоянию на июнь 73% тепловых электростанций страны были выведены из строя. Если зимой 2022-2023 годов атаки в основном направлялись на объекты передачи электроэнергии, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации", - добавили в ООН.