В Коломые сотрудница психоневрологического интерната, вероятно, избила свою подопечную. Лубинец отреагировал

В Коломые Ивано-Франковской области работница женского психоневрологического интерната, вероятно, избила свою подопечную. В учреждение прибыла представитель Офиса омбудсмена в области Евгения Мнишенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно об инциденте?

По словам омбудсмена, сразу после получения информации об избиении в интернат прибыла представительница его офиса вместе с командой. Они обнаружили на теле потерпевшей синяки на спине и возле ребер.

Во время посещения заведения также были проверены условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека.

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Лубинец отметил, что об этом случае сообщили полиции, после чего правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас начали досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

Работницу учреждения отстранили

Лубинец добавил, что администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную, там проводится служебное расследование.

"Подчеркну, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию! А если, к сожалению, подобное случилось - сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные - привлечены к ответственности!" - прокомментировал омбудсмен.

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