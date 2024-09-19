В Сумах раздались взрывы

Несколько взрывов прозвучало в Сумах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

По данным корреспондентов, в городе было слышно два взрыва.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Также на Сумщине в течение часа продолжается угроза применения авиационных средств поражения.

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Напомним, поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, часть города была обесточена.

В ночь на 18 сентября российские военные "Шахедами" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сум.