200 разработок от участников Brave1 соответствуют стандартам НАТО, - Федоров

Стандартам НАТО соответствуют 200 разработок от участников Brave1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему важна кодификация для разработок

Кодифицированные разработки государство может контрактовать и поставлять на фронт. Благодаря кодификации разные страны используют одинаковые названия и коды для военной техники и запчастей.

Он отметил, что кодифицированные разработки содержатся в одном реестре, это помогает анализировать потребности Сил обороны и интегрирует украинские оборонные инновации в евроатлантическое пространство.

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Brave1 помогает участникам кластера успешно дойти до этапа кодификации, привлечь инвестиции, получить грантовую поддержку и испытать разработку на полигоне, чтобы решение было максимально качественным и готовым к использованию военными.



Уже кодифицировано 200 разработок. Среди них:

110+ беспилотников

30+ наземных роботизированных комплексов

30+ средств радиоэлектронной борьбы

средства связи, транспорт и другие технологические оборонные решения

Министр добавил, что значительную часть уже закупают и активно используют наши военные.

"Присоединяйтесь к Brave1, кластер поможет довести разработку от идеи до закупки государственной и поставки на фронт", - призвал Федоров.

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Справочно:

Brave1 - это кластер для развития Defense Tech в Украине. Команда и профильные эксперты кластера предоставляют разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку ради технологического преимущества над врагом и нашей победы.

Кластер Brave1 был создан год назад для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка. По состоянию на апрель в него входило более 900 инноваторов, которые создали более 1600 разработок.