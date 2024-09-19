Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский газ и санкции против Газпрома, - резолюция

Европарламент в своей резолюции просит Евросоюз ввести полное эмбарго на российский сжиженный природный газ (LNG) и санкции против Газпрома и российских нефтяных компаний.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 19 сентября, в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также евродепутаты выступили за внесение в санкционные списки судов ледового класса Arc-7, которые экспортируют российский сжиженный природный газ, чтобы лишить их доступа к портам или западным морским службам.

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Европарламент считает, что ЕС и его государства-члены должны ввести целевые санкции в отношении морских судов, которые Россия использует для обхода санкций на экспорт ею нефти и газа и обслуживания ее энергетических проектов в Арктике.

Также депутаты призвали ввести санкции в отношении ядерного сектора России и адресные санкции против лиц, виновных в нарушениях ядерной безопасности на Запорожской АЭС.