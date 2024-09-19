"Слуга народа" Дмитрук рассказал, как бежал из Украины: Меня хотели ликвидировать по указанию из ОП

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук заявил, что сбежал из Украины, поскольку его якобы хотели ликвидировать.

Об этом он рассказал в интервью адвокату Тарасу Никифорчуку, передает Цензор.НЕТ.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса Президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным. Я это видел и знал", - сказал он.

По словам нардепа, он решил сбежать из Украины 20 августа, когда Рада голосовала за закон о запрете УПЦ МП.

21 августа он отправил семью в Молдову, а 23 августа он выехал из Киева в Одессу, в этом ему помог водитель товарища.

"Пошел в Молдову, где 24 августа я пришел в первое отделение полиции, которое находится возле пункта пропуска "Паланка". Пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше. ... Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы", - добавил Дмитрук.

Нардеп отметил, что он выехал "вынужденно и временно" из Украины.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

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