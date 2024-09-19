Качество воды в Десне на водозаборах Киевщины – в пределах нормы, в Сейме на Сумщине сохраняется ухудшение

19 сентября качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Ситуация в реке Десна

В частности:

в пункте водозабора города Бровары химическое потребление кислорода - 32,02 миллиграмма на дециметр кубический при норме 30 миллиграммов на дециметр кубический, растворенный кислород в норме.

в пункте водозабора города Киев химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический, растворенный кислород - 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический.

"Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано", - сообщили в Минприроды.

Что будет, если загрязнение дойдет до Киева?

В Минэкологии заявили, что по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохождения до точек водозабора. Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил.

Какова ситуация в реке Сейм?

На Сумщине в Сейме сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории России.

"Худшие показатели фиксируются на участке с.Пруды - с.Мутин. Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграмм на дециметр кубический у с. Пруды, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у с. Мутин. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмм на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы", - рассказали в министерстве.

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На Черниговщине происходит улучшение качества воды р. Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте г. Батурин, здесь он превышает норму в 1,2 раза.

Содержание растворенного в воде кислорода составляет 7 миллиграммов на дециметр кубический, показатель химического потребления кислорода находится в пределах 26-26,7 миллиграмма на дециметр кубический. По азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Результаты измерений проб воды р. Десна на Черниговщине свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах. Растворенный кислород во всех пунктах находится в пределах нормы. В городе Остер химическое потребление кислорода составляет 33 миллиграмма на дециметр кубический. Содержание азота аммонийного, марганца, нитритов, фосфатов и хлоридов не превышает нормативные значения.

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"По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", - отметили в Минприроды.