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Киев выплатит раненым воинам по 45 тыс. гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко

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Київ збільшує допомогу воїнам на 1 млрд грн

Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, получивших ранения. Кроме надлежащих государственных выплат раненые киевляне-защитники получат еще и единовременную выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн", - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что это важное решение и выразил убеждение, что его поддержат все депутаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная громада закупила более 1300 беспилотников для защитников и распределяет их между 5 бригадами, - Кличко

Как сообщалось, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме надлежащих государственных выплат мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 000 гривен.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Це реальна допомога для тих, кому Зеленський віддячує 600-ма гривнями на місяць за захист і поранення.

    Зараз блохєри ОПи знову почнуть хором "накидувати" на Кличка по всіх соцмережах.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    браво, Віталік... в ОПІ напряглися вже
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Не "десь". Про це писали немало ЗМІ, які брали інтерв'ю у військових.

    "Тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 грн на місяць.
    Держава має й далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим - дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання."

    https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
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