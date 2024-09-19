Россияне заминировали плотины в Белгородской области, - ОТГ "Харьков"

В Белгородской области РФ оккупанты заминировали плотины, что, среди прочего, может свидетельствовать о подготовке россиянами провокаций на гидротехнических сооружениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Так, по словам спикера, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.

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"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - отметил Саранцев.

Он добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем, и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

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