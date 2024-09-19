Ташева о словах Сикорского о передаче Крыма ООН: Такие предложения создают серьезные препятствия для восстановления справедливости

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН, высказанное во время дискуссии на встрече YES в Киеве, создает серьезные препятствия для восстановления справедливости и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом заявила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы бесспорно высоко ценим усилия наших партнеров в поиске вариантов достижения мира в Украине и остановки этой кровопролитной войны. Однако ... единственной формулой мира, единственным планом предложенным миру по завершению этой войны - должен быть украинский план. .... Любые предложения о передаче Крыма под протекторат или проведения новых референдумов противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины", - подчеркнула Ташева.

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"После незаконной оккупации Крыма в 2014 году жители полуострова подверглись систематическим нарушениям прав человека, преследованиям и репрессиям. Особенно это касается крымских татар и украинцев, которые сталкиваются с дискриминацией, незаконными задержаниями и ограничениями свободы слова и вероисповедания.

Происходит целенаправленное изменение демографического состава населения путем переселения граждан Российской Федерации на территорию Крыма, что является нарушением международного гуманитарного права. Массовая пропаганда и информационная изоляция направлены на искажение реальной ситуации и подавление любых проявлений проукраинских настроений. В таких условиях подобные предложения создают серьезные препятствия для восстановления справедливости и защиты прав жителей Крыма", - констатировала она.

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Ташева подчеркнула, что украинская власть настаивает на реализации пунктов Формулы Мира президента Украины Владимира Зеленского, а также надеется на дальнейшую солидарность и поддержку со стороны международных партнеров в противодействии агрессии и защите принципов международного права.







Напомним, что глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.