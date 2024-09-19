На фронте произошло 95 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 произошло 95 боевых столкновений. Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Николаевке, Бобыловке, Рясному, Прогрессу, Журавке и Свободной Слободе; под ударами авиации оказались Ястребиное, Павловка, Кекино, Рудневое, Речки и Большая Рыбица. Также противник нанес 11 авиационных ударов по территории Курской области, применив 14 КАБов.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты один раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник четыре раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии, еще четыре атаки продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики осуществляли штурм позиций нашей армии вблизи Курдюмовки. Атака врага отбита.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до семи. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка, Щербиновки и Нелиповки, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, осуществили уже 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогродики и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 16 атак противника, шесть атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времевском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки. Продолжается два боестолкновения.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупанты совершили три попытки атаковать наши подразделения вблизи Пятихаток и в направлении Новоандреевки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Каменское.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по району Николаевки Херсонской области. Также захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так за сегодня им было осуществлено три атакующие действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.