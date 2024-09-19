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Путин заявил о планах почти в десять раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

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Путін планує майже вдесятеро збільшити випуск дронів

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году Вооруженные силы России получили около 140 тыс. беспилотников различных типов, а в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения

"В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, если сказать точнее, практически в 10 раз.

Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.

Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", - сказал Путин.

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Также российский диктатор заявил, что необходимо уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.

Он также сообщил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА будут вестись на базе особых научно-производственных центров, которых до 2030 года в разных регионах планируется создать 48.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Пішов в рознос! - хер він зупиниться - тільки смерть
  • Ирина Корзун
    Це те *****, з яким хтось намагається про щось домовлятись. Про якесь припинення , про якусь заморозку, про якийсь мирний план, який вони пишуть кому не ліньки. Пішли ви всі нахій! Дайте нам свою землю повернути з окупації.
  • kharkov1000
    Ваша. Не набридло?
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