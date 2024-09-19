Россия убила 147 украинских ученых

147 украинских ученых погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные были обнародованы во время международной конференции BioGeNext, которая проходит сейчас в Киеве.

Речь идет не только о тех ученых и аспирантах, которые ушли на фронт, но и о тех, кто погиб в тылу или на оккупированных территориях.

Среди украинцев, отдавших жизнь в боях за Родину, - двое сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАНУ. В первые дни войны, 1 марта, под Киевом погиб главный инженер ИМБГ Максим Павленко, который вступил в ТРО. 21 июля 2022 года на Донбассе погиб молодой ученый, ведущий инженер отдела биомедицинской химии Василий Вдовин, который воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады.

Бижан Шаропов, биофизик и популяризатор науки, ученый Института физиологии им. Богомольца НАНУ, который воевал в рядах добробатов еще в 2014-2015 гг., и вновь ушел на фронт в 2022-м, посмертно награжден званием Героя Украины. Бижан, погибший в боях на Харьковщине, с апреля 2022 года считался пропавшим без вести, родные и коллеги до последнего надеялись на чудо, но в январе 2023 года после ряда экспертиз была подтверждена гибель воина.

8 марта 2022 года погибла кандидат технических наук Юлия Ващенко - оккупанты расстреляли ее с мужем в автомобиле недалеко от Броваров.

В Мариуполе в марте 2022 года умерла на месте от осколочных ранений Наталья Лоскутова, доцент кафедры немецкой и французской филологии в Мариупольском государственном университете. Лоскутова, кандидат филологических наук, которая исследовала украинскую и французскую терминологию, погибла, когда стояла в очереди за продуктами.

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Во время ракетной атаки на столицу в начале 2024 года погибла доктор биологических наук, до недавнего времени - профессор кафедры экологии в Киево-Могилянской академии Людмила Шевцова.

Мартиролог погибших ученых составляет группа активистов, которая начала проект "Украинские ученые на войне. UA Scientists at War". Один из участников проекта Алексей Болдырев, заведующий кафедрой биотехнологии Киевского авиационного института, научный редактор портала "Моя наука", говорит, что собирать данные о погибших помогают ученые и просто люди в соцсетях.

"Прежде всего мы ставим себе задачу оценить потери количественно, сопоставить с потерями украинской науки в результате войн и репрессий в ХХ веке", - рассказывает Болдырев.

Справка. Пока печатали постер, количество погибших выросло со 142 до 147.

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Проект "Украинские ученые на войне"

Отметим, что украинская ученая и журналистка Кристина Семерин является автором проекта "Українські вчені на війне. UA Scientists at War" и ведет список погибших ученых совместно с ученым Алексеем Болдыревым и командой научно-популярного портала "Моя наука".

Проект охватывает список погибших ученых с 2014 года и серию художественных репортажей и эссе о каждом ученом из списка.

Также Болдырев разрабатывает базу данных о потерях ученых на войне.