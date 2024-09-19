"Росатом" пользуется отсутствием санкций против него и закупает западные компоненты для российских крылатых ракет, - InformNapalm

Журналисты выяснили, что компанию "Росатом" и конструкторское бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты для убийства мирного населения Украины, объединяет еще и конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс"). "Росатом", не находящийся под западными санкциями, под видом поставки западных компонентов для строительства и модернизации АЭС беспрепятственно поставляет компоненты для МОКБ "Марс", которое обслуживает навигационные устройства для российских крылатых ракет.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Конструкторское бюро "Марс" и российские крылатые ракеты

"МОКБ "Марс" - это российская компания, которая специализируется на разработке бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами. Сейчас бюро производит бортовые системы управления для космических аппаратов серии "Электро-Л", "Арктика-М", "Спектр-УФ", но самое главное - модернизирует и производит системы управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ "Радуга".

Эта компания модернизирует и обслуживает для конструкторского бюро "Радуга" системы К-051М, У501М, а также навигационные модули SN-99, которые используются в крылатых ракетах серии "Х" (Х-32, Х-59, Х-101). Для компании МКБ "Радуга" и ОАО "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова" (далее ДМЗ). Обе компании находятся под международными санкциями.

Акты исследования крылатых ракет на предмет поломки систем К-051М и У501М

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В Акте исследований от 13 февраля 2023 года, МОКБ "Марс" выполнял ремонт систем К-051М и У501М для МКБ "Радуга" и ОАО "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова".

Основной проблемой систем К-051М и У501М являются их постоянные выходы из строя, как и других составляющих ракет. Это происходит из-за отсутствия достаточного количества западных электронных компонентов из-за международных санкций. В результате возникают постоянные поломки в крылатых ракетах серии Х.

Для примера приведем таблицу отказов и восстановления крылатых ракет Х-32 по состоянию на 19 сентября 2022 года.

Из графика видно, что у более 50% ракет Х-32 были обнаружены проблемы с системами К-051М и У501М, которые в большинстве случаев удалось устранить, однако с определенными затратами ресурсов и времени.

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По нашей информации, ДМЗ получил задание от министерства промышленности и торговли России нарастить производство ракет Х-32 в 2023 году с 80 до 207 единиц, а в 2024 году - с 132 до 215 единиц. Следовательно, можно предположить, что значительная часть этих ракет будет иметь технические неисправности, которые придется как-то устранять.

Западные компоненты в российских ракетах

Другим важным компонентом ракет является навигационная система SN-99.

Как известно из расследования Frontelligence Insight, навигационные системы SN-99, произведенные в марте 2023 года и использованные в крылатых ракетах, атаковавших украинские города, содержали электронные компоненты таких западных компаний, как Silicon Laboratories, NXP Semiconductors, Dallas Semiconductor, SPANSION, Maxim Integrated Products и Integrated Silicon Solution. Россияне заявляли, что это отечественный продукт, но маловероятно, что за столь короткое время они смогли бы полностью заменить западные компоненты.

Поэтому возникает вопрос, как они получают эти западные компоненты. Главным объяснением этого является то, что МОКБ "Марс" подчиняется российской государственной компании "Росатом".

Вид блока SN-99 по данным отчета storymaps.arcgis.com

Связь Росатома с производством в РФ крылатых ракет

Как отмечают расследователи, "Росатом" в целом не находится под международными санкциями, за исключением нескольких ее дочерних предприятий. Поэтому под видом поставок западных компонентов для строительства и модернизации АЭС беспрепятственно поставляются эти компоненты для МОКБ "Марс", которое обслуживает навигационные устройства для российских крылатых ракет.

Особенно стоит учесть тот факт, что "Росатом", вероятно, осуществляет закупку западных электронных компонентов для своего оборудования, которое используется в центрах обработки данных (ЦОД) на АЭС. Однако эти компоненты могут спокойно попадать в МОКБ "Марс" для обслуживания систем управления для крылатых ракет серии Х.

Оборудование, которое используется в центре обработки данных АЭС Росатома

Журналисты выяснили, что конструкторское бюро "Радуга" продолжает расширяться, несмотря на санкции. Для своего расширения и закупки оборудования компания сотрудничает с такими фирмами, как Farsoon (Китай), Hangcha (Китай), Hision (Китай), Fagima Jazz R (Италия), Automator (Италия) и Hottinger GmbH (Германия). Компания планирует увеличить производство своих ракет Х-101 на 20% в 2025 году.

Учитывая все вышеупомянутое, Россия пока не способна самостоятельно создать закрытый цикл изготовления электронных компонентов для своего военно-промышленного комплекса. Поэтому она использует все имеющиеся возможности для закупки западных компонентов.

Одним из таких инструментов обхода санкций является компания "Росатом", которая, из-за отсутствия наложенных на нее санкций, имеет возможность получать западную электронику, которая затем попадает в МОКБ "Марс", являющуюся составляющей "Росатома" и обслуживающую системы управления и навигации для крылатых ракет.

Кроме того, на компанию "Росатом" возложены обязательства от правительства РФ по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Для этого было создано акционерное общество "Научно-производственное объединение "Критические информационные системы" (АО "НПО "КИС"), акции которого полностью принадлежат "Росатому". Целью этого общества является обеспечение и развитие радиоэлектронной промышленности РФ и ИТ-сектора. Планируется, что данное общество будет выкупать ключевые российские радиоэлектронные предприятия, где разворачивать свое производство. А также, налаживать различными путями закупку западных компонентов.

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Тем не менее, эффект от санкций все же есть, и он ощущается из-за того, что многие крылатые ракеты имеют дефекты либо из-за отсутствия некоторых западных компонентов, либо из-за сложности создания собственной российской технологической базы для замены этих компонентов. Поэтому, несмотря на все заявления России о переходе на отечественное производство этих компонентов, это в ближайшее время не произойдет, и россияне будут искать пути их закупки в западных странах в обход наложенных международных санкций.

Необходимо усиливать санкционное давление, в частности начать накладывать санкции на "Росатом" и его дочерние компании. Также важно строго придерживаться этого давления. Только тогда есть все шансы, что военная промышленность России не сможет полностью обеспечивать потребности страны в ее агрессии против Украины", - говорится в расследовании журналистов.