Киев увеличивает помощь ВСУ еще на 600 миллионов гривен, - Кличко

Помощь военным от громады Киева будет увеличена еще более чем на полмиллиарда гривен. Соответствующее решение Киевсовет должен принять сегодня.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще 600 млн на увеличение помощи военным. Киев продолжает искать все возможности, чтобы помогать военным. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая внебюджетные - как благотворительную помощь", - написал Кличко.

Также на сессии будет распределено еще почти полтысячи дронов для военных подразделений, отметил Кличко.

"На передовую к бойцам отправятся еще 430 дронов Mavic различных типов. В частности: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаде Территориальной обороны столицы, 160 таких дронов - 241-й бригаде Теробороны Киева, 90 дронов - 5-й штурмовой бригаде, и 110 БпЛА Mavic - бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж", - сообщил Кличко.

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Мэр также отметил, что только в этом месяце защитники получили уже более 2000 дронов от громады Киева.

"Напомню, в этом месяце мы уже передали защитникам от громады столицы более 1 тысячи дронов Mavic, которые я отвез на фронт военным четырех разных бригад. А вчера передали в Киеве от громады еще тысячу FPV-дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Виталий Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал им от громады Киева более тысячи дронов Mavic различных типов. Беспилотники получили, в частности, 112-я и 241-я бригады ТрО г. Киева, 3-я штурмовая бригада и 1-я Президентская бригада оперативного назначения "Буревій" НГУ.