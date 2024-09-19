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Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы расплакались бы. Она просто жалкая, - нардеп "Голоса" Рахманин

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Нардеп Голосу Сергій Рахманін

По данным члена оборонного комитета Верховной Рады Сергея Рахманина (нардеп от "Голоса") рекрутинг очень мало наполняет украинскую армию.

Об этом народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы бы расплакались. К большому сожалению, она просто жалкая, если честно", - заявил он.

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По словам депутата, рекрутинг "никогда в жизни" не сможет решить проблему вооруженных сил любого государства, которое ведет такую полномасштабную войну.

По мнению Рахманина, рекрутинг - это приятный бонус, не более.

В то же время, говорит нардеп, отдельным бригадам удается достигать неплохого соотношения рекрутов и мобилизованных из ТЦК.

"Они делают это активно, даже агрессивно, и им удается привлекать людей. И, кстати, одно из тех обстоятельств, которое является преимуществом для них, они обеспечивают качественное обучение... Бригады, которые активно занимаются этим (рекрутингом. - Ред.), они имеют меньше проблем с личным составом, чем линейные бригады, которые полагаются в основном на официальные рекрутинговые центры, которые являются пустыми", - объясняет Рахманин.

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По его убеждению, государство должно изучать этот опыт и масштабировать на всю страну. "Но это не делается. Почему? Я вам честно скажу, я не знаю причины", - резюмирует депутат.

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Наслідки ідіотської політики мобілізації та свавілля ТЦКунів.
  • vitaliymkua
    Якщо ти не пам'ятаєш, кацапи так само як у нас зараз починали мобілізацію восени 22го. Проте швидко зрозуміли що то повна лажа. Та мотивують хоча б грошима. А у нас клоуни зелені швидко зрозуміли що це надприбутковий бізнес, практично без будь яких вкладань.
  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Ну так, якщо у нас нагорі
    - «а давайте як забацаємо контрнаступ прямо по мінних полях у лоб кацапам... мдя, щось не пішло»
    - «о, а давайте Бєлгород поштурмуємо... ну зате прикольно було»
    - «а якщо Кринки взяти і регулярно туди морпіхів на забій возити, скільки вони протримаються... У, непогано, довго трималися»
    Зараз - «а давайте як у Курськ ломанемося...»
    Нагадує як підліток вчиться грати в старкрафт... Тільки тут юніти назад не відновлюються
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