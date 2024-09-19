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Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж

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Пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Где обнаружили скрипку?

Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и дорого ценится в мире.

З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі
З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

Также смотрите: Тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружено на станции "Изов", - Гостаможслужба. ФОТО (обновлено)

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    за рік з України намагаються вивезти більше скрипок Страдіварі, ніж він їх зробив за все своє життя...
  • vitaliymkua
    То таке... Пильнуйте щоб рояль Зеленського не вивезли.
  • Дорофеев Сергей
    Барабаны Страдивари делал для конкретных пацанов. Такие вещи не продаются. Вот они настоящий раритет. А скрипка шо, на доску проволочки натянули.
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