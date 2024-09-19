Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж
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Пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Где обнаружили скрипку?
Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и дорого ценится в мире.
Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.